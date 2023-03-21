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فرنسا تستنكر تصريح وزير إسرائيلي بشأن الشعب الفلسطيني

وزارة الخارجية الفرنسية
21 مارس 2023 18:34

استنكرت فرنسا، اليوم الثلاثاء، التصريحات «غير المسؤولة» لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموطريتش الذي نفى الأحد وجود الفلسطينيين كأفراد وكشعب.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان «ندعو الأشخاص المُعيّنين في مناصب رفيعة في الحكومة الإسرائيلية إلى التحلي بالوقار المطلوب واحترام كرامة الآخرين والامتناع عن أي أعمال أو تصريحات تساهم في تصعيد التوتر».
وأثارت تصريحات الوزير الإسرائيلي موجة من الإدانات من قبل الدول.

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المصدر: آ ف ب
فرنسا
إسرائيل
الشعب الفلسطيني
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