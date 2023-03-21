فرنسا تستنكر تصريح وزير إسرائيلي بشأن الشعب الفلسطيني

استنكرت فرنسا، اليوم الثلاثاء، التصريحات «غير المسؤولة» لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموطريتش الذي نفى الأحد وجود الفلسطينيين كأفراد وكشعب.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان «ندعو الأشخاص المُعيّنين في مناصب رفيعة في الحكومة الإسرائيلية إلى التحلي بالوقار المطلوب واحترام كرامة الآخرين والامتناع عن أي أعمال أو تصريحات تساهم في تصعيد التوتر».

وأثارت تصريحات الوزير الإسرائيلي موجة من الإدانات من قبل الدول. أخبار ذات صلة جريزمان يقتل الشائعات بـ «ابتسامة عريضة»! الرئيس الفرنسي لا ينوي تعديلاً حكومياً ولا حل البرلمان

المصدر: آ ف ب