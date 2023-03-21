تنديد عربي بتصريحات وزير إسرائيلي بشأن الشعب الفلسطيني
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21 مارس 2023 18:43
نددت دول عربية، وقادة من مختلف أنحاء العالم، بتصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش والتي أنكر فيها وجود الشعب الفلسطيني الشقيق، كما أدانت استخدامه خريطة لإسرائيل تضم حدود من المملكة الأردنية الهاشمية والأراضي الفلسطينية المحتلة.
الإمارات
أدانت دولة الإمارات تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش والتي أنكر فيها وجود الشعب الفلسطيني الشقيق، كما أدانت استخدامه خريطة لإسرائيل تضم حدود من المملكة الأردنية الهاشمية والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي - في بيان لها - رفض دولة الإمارات لخطاب التحريض وكافة الممارسات التي تتعارض مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية.
وشددت الوزارة على ضرورة مواجهة خطاب الكراهية والعنف، ونوهت بأهمية تعزيز قيم التسامح والتعايش الإنساني ضمن الجهود المبذولة للحد من التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة.
كما شددت الوزارة على ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدما، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
السعودية
أعربت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية، عن إدانة المملكة واستنكارها لما صدر من تصريحات مسيئة وعنصرية من أحد مسؤولي حكومة إسرائيل، بحق دولة فلسطين وشعبها الشقيق.
وأكدت الوزارة في بيان "موقف المملكة الرافض لهذه التصريحات المنافية للحقيقة، والتي تسهم في نشر خطاب الكراهية والعنف وتقوض جهود الحوار والسلام الدولي".
وجددت الوزارة دعم المملكة لكل الجهود الدولية الرامية إلى حل القضية الفلسطينية على أساس مبادرة السلام العربية وضمان قيام الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
الأردن
دانت نقابة صيادلة الأردن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف حول إنكاره لوجود الشعب الفلسطيني، واستخدامه خريطة استعمارية تضم حدود المملكة الأردنية الهاشمية، باعتبارها دعوة صريحة للتحريض على الإرهاب والتطهير العرقي وإثارة الفوضى في المنطقة. وحذر نقيب الصيادلة، الدكتور محمد العبابنة، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، من صمت العالم على تلك التصريحات الخطيرة التي أطلقها الوزير الإسرائيلي. وأكد العبابنة أن الشعبين الأردني والفلسطيني، شعبان أصيلان متجذران في أرضهما منذ آلاف السنين، وحقائق التاريخ والجغرافيا تؤكد من هم أصحاب الأرض.
التعاون الإسلامي
عبرت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، عن رفضها وإدانتها الشديدة، للتصريحات العنصرية الرعناء لوزير المالية الإسرائيلي سموتريتش، التي ينكر فيها وجود الشعب الفلسطيني وتاريخه وحقوقه المشروعة.
وجددت المنظمة الإعراب عن دعمها المطلق لنضال الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، مؤكدة مصداقية ومشروعية الرواية الفلسطينية القائمة على مرتكزات وحقائق تاريخية وقانونية وسياسية وثقافية ودينية تمتد لآلاف السنين، كما دعت في الوقت نفسه، المجتمع الدولي إلى رفض وإدانة هذه الادعاءات العنصرية الخطيرة التي من شأنها أن تقوّض الأمن والاستقرار وتغذي العنف والتوتر والكراهية.