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بايدن يختار اتباع مسار وسطي إلى العام 2024

الرئيس الأميركي جو بايدن
21 مارس 2023 17:43

مع اقتراب الانتخابات الرئاسية لعام 2024، يبدو أنّ جو بايدن اختار اتباع خطّ وسطيّ، إذ يسعى لفرض ضرائب على الأغنياء ويدافع عن الأنظمة الاجتماعية، لكنه في الوقت نفسه يوافق على عملية تنقيب جديدة عن النفط ويشدد سياسته في مجال الهجرة.

الثلاثاء، سيشارك الديمقراطي البالغ من العمر 80 عاماً في مؤتمر كبير مخصّص للحفاظ على البيئة من أجل «شرح إجراءاته واستثماراته التاريخية» لصالح المواقع البيئية.

يأتي ذلك بعد وقت قصير من منحه الضوء الأخضر لمشروع «ويلو» (Willow) النفطي الضخم الذي تقوم به شركة «كونوكو فيليبس» العملاقة في ألاسكا، الأمر الذي أثار استياء الناشطين البيئيين.

لا يوجد أيّ تناقض بالنسبة للبيت الأبيض، فقد قالت المتحدثة باسمه كارين جان بيار، الاثنين، إنّ «الرئيس فخور للغاية بسجلّه».

الخميس الماضي، كانت سياسة الهجرة التي ينتهجها الرئيس مصدر قلق مجموعة من المتظاهرين خارج البيت الأبيض.

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المصدر: وكالات
النفط
جو بايدن
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