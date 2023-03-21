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شي يدعو بوتين لزيارة الصين في أقرب وقت

شي يدعو بوتين لزيارة الصين في أقرب وقت
21 مارس 2023 17:24

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الثلاثاء أن الرئيس الصيني شي جين بينغ دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى زيارة الصين العام الجاري لحضور النسخة الثالثة من منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي.
وقالت شينخوا إن الرئيس شي دعا أيضا رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين لزيارة الصين، مناديا بعقد اجتماعات دورية بين رئيس الوزراء الصيني ونظيره الروسي.
وحضر بوتين النسختين الأوليين من منتدى الحزام والطريق اللتين نظمتهما الصين في 2017 و2019.
ووصل شي إلى موسكو أمس الاثنين في زيارة رسمية إلى روسيا وهي رحلته الخارجية الأولي منذ فوزه في وقت سابق من الشهر الجاري بفترة رئاسية ثالثة في حدث غير مسبوق.

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المصدر: وكالات
روسيا
فلاديمير بوتين
الصين
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