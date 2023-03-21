رئيس وزراء اليابان يصل أوكرانيا في زيارة مفاجئة

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا وصل إلى العاصمة الأوكرانية كييف اليوم الثلاثاء للقاء الرئيس فولوديمير زيلينسكي، في زيارة نادرة لم يُكشف عنها مسبقا في إشارة إلى دعم طوكيو القوي لأوكرانيا ضد الهجوم الروسي.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية في بيان إن كيشيدا سيعرب عن دعمه لأوكرانيا وتضامنه معها في أعقاب هجوم القوات الروسية للأراضي الأوكرانية قبل أكثر من عام.

وأضاف البيان أن كيشيدا سيعرب أيضا عن "احترامه لشجاعة الشعب الأوكراني ومثابرته في الوقوف للدفاع عن وطنه".

وتتزامن رحلة كيشيدا إلى أوكرانيا مع زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ لروسيا.