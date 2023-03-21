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الرئيس الصيني: علاقات «استراتيجية» مع روسيا أولويتنا

بوتين وشي جينبينغ
21 مارس 2023 16:45

أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ الثلاثاء أن بكين ستواصل إعطاء الأولوية للعلاقات "الاستراتيجية" مع روسيا، واصفا البلدين بانهما "قوتان كبريان"، ليعبر بذلك عن توافقه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في مواجهة الغرب وفي خضم الحرب في اوكرانيا.
ووصل شي بعد الظهر إلى الكرملين حيث كان بوتين في استقباله في مستهل قمة تكرس للعلاقات الثنائية بشكل خاص.
قبل ذلك، وفي اليوم الثاني لزيارة الدولة التي يقوم بها الى روسيا، اعتبر شي جينبينغ ان زيارته تنطوي على "منطق تاريخي" "لاننا أكبر قوتين كبريين جارتين ونحن شريكان استراتيجيان على كل المستويات".
الرئيس الصيني الذي كان يتحدث خلال لقاء مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، قال أيضا أن بكين "ستواصل إعطاء الأولوية للشراكة لاستراتيجية الشاملة بين الصين وروسيا" بحسب تصريحات أوردتها وكالات الانباء الروسية.
أعلن شي الذي عقد أول لقاء الاثنين مع بوتين، انه دعا نظيره الروسي لزيارة الصين هذه السنة، في مؤشر إلى متانة الروابط بين البلدين اللذين يواجهان توترا مع الغرب. وذلك رغم مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق بوتين.
للمفارقة، فانه فيما كان شي يعبر عن دعمه لموسكو، وصل رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الثلاثاء الى اوكرانيا في زيارة مفاجئة.
رحبت كييف بالزيارة باعتبارها "تاريخية" وتدل على "تضامن وتعاون قوي" بين كييف وطوكيو كما كتبت نائبة وزير الخارجية الأوكراني الأولى أمينة جبار.

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المصدر: وكالات
روسيا
فلاديمير بوتين
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