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رئيس كوريا الجنوبية: على سول وطوكيو تجاوز الماضي

رئيس كوريا الجنوبية: على سول وطوكيو تجاوز الماضي
21 مارس 2023 13:40

قال الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، اليوم الثلاثاء، إنه يجب على بلاده واليابان تجاوز الماضي والنظر للأمام.

ويأتي ذلك في ظل الانتقادات التي يواجهها يون على خلفية القمة التي عقدها مؤخرا مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن الرئيس الكوري الجنوبي القول " يتعين أن تتجاوز العلاقات الكورية-اليابانية الماضي".

وأضاف: "العلاقات بين سول وطوكيو يمكن أن تكون مربحة للطرفين، ويجب أن تكون كذلك".

 

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