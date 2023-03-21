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مطار في"شنغهاي" يستأنف الرحلات الجوية الدولية بعد توقف 3 سنوات

طائرات الخطوط الجوية الصينية الشرقية متوقفة في مطار بودونغ الدولي في شنغهاي
21 مارس 2023 13:27

من المقرر أن يستأنف مطار شنغهاي هونجكياو الرحلات الجوية الدولية اعتبارا من 26 مارس الجاري، بحسب بيان رسمي.

وأوقفت شنغهاي الرحلات الجوية الدولية عبر مطار هونجكياو في الخامس والعشرين من مارس 2020 في إطار جهود الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وتمت جميع الرحلات الجوية الدولية المتجهة لشنغهاي عبر مطار بودونج، بشرق المدينة، منذ ذلك الحين.

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المصدر: وكالات
شنغهاي
كورونا
الرحلات الجوية
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