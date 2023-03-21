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اعتقال العشرات في احتجاجات بفرنسا عقب نجاة الحكومة من حجب الثقة

أعضاء النقابات يجتمعون للاستماع إلى ممثل خلال مظاهرة
21 مارس 2023 12:54

ألقت السلطات الفرنسية القبض على العشرات في أنحاء البلاد إثر اندلاع احتجاجات متفرقة بعد ساعات من نجاة حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون بهامش ضئيل من تصويت لحجب الثقة أجراه البرلمان أمس الاثنين على خلفية خطط إصلاح نظام التقاعد التي لا تحظى بشعبية كبيرة.

وخرج محتجون إلى الشوارع في مدن بأنحاء فرنسا، وتعهد نواب معارضون بفرض عدول عن تغيير نظام التقاعد فيما تستعد النقابات العمالية لتحرك واسع يوم الخميس.



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المصدر: وكالات
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