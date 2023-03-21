رئيس الوزراء الياباني يصل أوكرانيا للقاء زيلينسكي

أعلنت وزارة الخارجية اليابانية اليوم الثلاثاء قيام رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بزيارة أوكرانيا من أجل لقاء الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي في كييف.
وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن الزيارة، التي لم يكشف عنها حتى قبل وصول كيشيدا لكييف، تأتي بعد يوم من لقاء رئيس الوزراء الياباني بنظيره الهندي ناريندرا مودي في نيودلهي. ومن النادر أن يقوم زعيم ياباني برحلة غير معلنة إلى بلد أجنبي، وفقا لكيودو.
ومن المتوقع أن يظهر كيشيدا التزام اليابان بدعم أوكرانيا قبل قمة مجموعة السبع التي سيستضيفها في هيروشيما في مايو. كما من المتوقع أن يناقش كيشيدا وزيلينسكي الدعم الياباني لإعادة البناء في أوكرانيا.