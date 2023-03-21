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رئاسة شؤون الحرمين تجهز مواقع لـ 2500 معتكف داخل المسجد الحرام

رئاسة شؤون الحرمين تجهز مواقع لـ 2500 معتكف داخل المسجد الحرام
21 مارس 2023 11:21

جهزت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مواقع الاعتكاف بالمسجد الحرام استعداداً لاستقبال المعتكفين أواخر شهر رمضان المبارك.
وأفاد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن المواقع تكفي لاستقبال قرابة ( 2,500 ) معتكف وفق الخطة التشغيلية لموسم رمضان المبارك لهذا العام.

وبين معاليه أن الرئاسة هيأت بدروم توسعة الملك فهد "للرجال"، والمصليات الخلفية والوسطية بالدور الأول في التوسعة السعودية الثالثة "للرجال والنساء"، مع تقديم كافة الخدمات والتسهيلات للمعتكفين في المسجد الحرام بدءاً من دخولهم وحتى خروجهم.

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المصدر: وكالات
شهر رمضان
المسجد الحرام
المسجد النبوي
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