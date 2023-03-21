الرئيس الصيني يواصل زيارته إلى روسيا لليوم الثاني

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي بالرئيس الصيني شي جين بينغ في الكرملين في موسكو
21 مارس 2023 07:33
من المقرر أن يواصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينج محادثاتهما في موسكو اليوم الثلاثاء، مع احتلال التعاون الاقتصادي مركز الصدارة في اليوم الثاني من الزيارة التي تستمر ثلاثة أيام. وبعد أن عقد بوتين وشي اجتماعا ثنائيا يوم أمس الاثنين، ستجمع محادثات اليوم الثلاثاء وفوداً حكومية.
ومن المقرر أن يوقع الجانبان اتفاقيتين رئيسيتين لتوسيع "شراكة شاملة" و"تعاون استراتيجي"، وفقا للكرملين.
وسيحضر الاجتماع أيضا وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو. وستكون قضايا التعاون العسكري التقني أيضا على جدول الأعمال، وفقا لموسكو. ويخشى الغرب من أن الصين قد تزود روسيا المجاورة بالأسلحة في حربها ضد أوكرانيا.
ووفقاً للكرملين، سيدلي بوتين وشي بتصريحات بعد المفاوضات. وتعتبر الصين حليفا وثيقا لروسيا.