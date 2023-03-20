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بريطانيا ترصد إصابة بمرض جنون البقر اللانمطي

تعبيرية
21 مارس 2023 00:58

قالت المنظمة العالمية لصحة الحيوان، الاثنين، إن بريطانيا رصدت حالة إصابة بمرض جنون البقر في مقاطعة كورنوال بجنوب غرب البلاد.

وأفادت المنظمة في مذكرة، نقلاً عن معلومات مصدرها السلطات البريطانية، أن حالة الإصابة بمرض جنون البقر اللانمطي من النوع إتش تأكدت في بقرة تبلغ من العمر 17 عاماً في مزرعة للأبقار.

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المصدر: وكالات
بريطانيا
البروتين الفضائيجنون البقر
جنون البقر
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