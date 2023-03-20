روسيا تضع شروطاً لتمديد اتفاق الحبوب

موسكو (وكالات)

وضعت روسيا شروطاً، أمس، للموافقة على أي تمديد آخر لاتفاق الحبوب في البحر الأسود، وقال الرئيس فلاديمير بوتين: إن موسكو قد ترسل كميات مجانية من الحبوب إلى الدول الأفريقية إذا لم تلبِّ هذه الشروط.

ومُدد الاتفاق الذي يسمح بتصدير آمن للحبوب من موانئ أوكرانيا وروسيا على البحر الأسود لمدة 60 يوماً، بعد أن قالت موسكو، إن أي تمديد آخر لما بعد 18 مايو يتوقف على رفع بعض العقوبات الغربية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان أمس: «إن موسكو قررت قصر تمديد الاتفاق على 60 يوماً نتيجة ما قالت إنه عدم إحراز تقدم، على صعيد المعاملة الطبيعية للصادرات الزراعية المحلية».

وقالت: إن تمديد الاتفاق في مايو يتوقف على شروط معينة، تتضمن استعادة إمكانية الوصول إلى نظام سويفت المالي للبنك الزراعي الروسي المملوك للدولة، واستئناف إمدادات الآلات الزراعية، وإلغاء تجميد الأصول والحسابات الأجنبية المملوكة للشركات الزراعية الروسية.