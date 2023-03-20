الثلاثاء 21 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

وزير حقوق الإنسان لـ«الاتحاد»: تحقيق الاستقرار والتنمية مرهون بإنهاء الانقلاب في اليمن

أطفال يمنيون في مخيم للنازحين جراء اعتداءات الحوثيين (أرشيفية)
21 مارس 2023 01:05

عبدالله أبو ضيف (عدن، القاهرة)

أخبار ذات صلة
«الحوثي» تستهدف مدرسة بطيران مسيّر جنوب الحديدة
الحكومة اليمنية تعلن عن اتفاق لتبادل الأسرى مع «الحوثي»

أكد وزير حقوق الإنسان اليمني أحمد عرمان أن الاستقرار والتنمية في اليمن مرهون بإنهاء الانقلاب «الحوثي»، مشيراً إلى وجود تعاون مع  الأمم المتحدة لرصد الانتهاكات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وشدد الوزير عرمان في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، أن استمرار الاعتداءات والانتهاكات الممنهجة التي تمارسها جماعة الحوثي بحق الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكان آخرها الهجمات على المنشآت النفطية تقوض الاستقرار في البلاد وتدفع اليمنيين إلى المزيد من الفقر.  وكشف الوزير أن فريقاً يتبع الوزارة يقوم بوضع تقرير وقائمة ردود متعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والآثار المترتبة على هذه الانتهاكات أمام لجنة العهد الدولي التابعة للأمم المتحدة. وأشار إلى أن «الحكومة اليمنية تعمل في عدة اتجاهات لترسيخ حقوق الإنسان في ظل استمرار الانتهاكات الحوثية، حيث وكلت لهذا الأمر فريقاً خاصاً بقيادة وزارة حقوق الإنسان لتلقي الردود والتعليقات لتكون بمثابة ميثاق اجتماعي حاكم لدى كافة الأطراف في اليمن خلال الفترة المقبلة».وأوضح الوزير اليمني، أن الفريق الحكومي يضم ممثلين من وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل والمالية والتجارة والصناعة والتربية والتعليم والصحة العامة والسكان والتخطيط والتعاون الدولي والإعلام والثقافة والسياحة والأمانة العامة لمجلس الوزراء واللجنة الوطنية للمرأة بالإضافة إلى وزارة الخارجية ممثلة بالبعثة اليمنية لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف.
وأضاف عرمان، أن «اليمن يسير وفق رؤية واضحة تقوم أساساً على احترام حقوق الإنسان في جميع السياسات والبرامج الحكومية والخطط والاستراتيجيات الوطنية على أساس المساواة وعدم التمييز وسيادة القانون وتوافر سبل الانصاف».
وأشار الوزير اليمني، إلى أن تحقيق النمو المستدام في البلاد يظل رهيناً بالأمن والاستقرار والتنمية البشرية والحفاظ على القيم الإنسانية بإنهاء الانقلاب الحوثي على الحكومة الشرعية وتحقيق السلام الدائم.
ورصد تقرير حقوقي يمني في وقت سابق ارتكاب جماعة الحوثي مئات الجرائم بحق الملاحة البحرية قبالة سواحل اليمن، في انتهاكات ترقى إلى جرائم حرب.
كما كشف التقرير ارتكاب الحوثيين آلاف الانتهاكات ضد المدنيين العزل في 18 محافظة، تراوحت بين الاخفاء القسري والاعتقالات والتعذيب. 
ومنذ 2014، حولت جماعة الحوثي المدن اليمنية إلى حمام دم، عن طريق القصف الوحشي للأحياء السكنية بالصواريخ الباليستية وزجّ عشرات الآلاف من عناصرها والأطفال في محارق الحرب، فضلًا عن أعمال قرصنة متصاعدة في البحر الأحمر.

وزارة حقوق الإنسان
اليمن
الأزمة اليمنية
ميليشيات الحوثي
الميليشيات الحوثية
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
ميسي يحضر «احتفالية بنما» كاملة العدد
الرياضي
ميسي يحضر «احتفالية بنما» كاملة العدد
اليوم 02:40
إيطاليا تلعب من أجل فيالي
الرياضي
إيطاليا تلعب من أجل فيالي
اليوم 02:38
أيندهوفن يحظر مشجعه 40 عاماً
الرياضي
أيندهوفن يحظر مشجعه 40 عاماً
اليوم 02:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©