الحكومة اليمنية تعلن عن اتفاق لتبادل الأسرى مع «الحوثي»

عدن (الاتحاد)

اتفق ممثلون عن الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، أمس، على إطلاق سراح 887 أسيراً كمرحلة أولى، بعد مفاوضات في جنيف برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» عن عضو لجنة المفاوضات ماجد فضائل قوله، إن جولة المفاوضات توصلت إلى اتفاق يشمل 887 أسيراً ومختطفاً، بينهم اللواء ناصر منصور هادي، واللواء محمود الصبيحي، وعدد من أبناء عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح ونائب رئيس الجمهورية السابق علي محسن صالح. وأضاف فضائل، أن الاتفاق سيشمل أيضاً الصحفيين الأربعة المحكوم عليهم بالإعدام، وعدداً من القادة العسكريين والمدنيين، والعشرات من المحكومين، وعدداً من أسرى تحالف دعم الشرعية في اليمن. وأكد عضو اللجنة أن هناك مراحل أخرى لإطلاق الأسرى، وصولاً إلى الإفراج الكلي، وفق مبدأ الكل مقابل الكل. وبدأت في وقت سابق من مارس الجاري مفاوضات في جنيف بين ممثلين عن الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، بإشراف الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بعد 8 أعوام من الانقلاب الحوثي على الحكومة الشرعية. وبدأت اجتماعات للجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق تبادل المحتجزين السبت 11 مارس الجاري في جنيف، ويترأس اللجنة مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن بالمشاركة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وعضوية أطراف النزاع في اليمن. وثمنت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان، نتائج اجتماع تبادل الأسرى. وأكد البيان، أن «فريق اللجنة الإشرافية وبموجب توجيهات مجلس القيادة الرئاسي تعامل بجدية ومسؤولية كاملة مع هذا الملف الإنساني المهم لإطلاق أكبر عددٍ ممكن من الأسرى والمحتجزين؛ بهدف لم شمل مئات الأسر بذويهم الذين طال انتظارهم». ودعت الحكومة لاستمرار عمل اللجنة المشتركة واستكمال الاتفاق على تفاصيل ما تبقى من الأسرى والمختطفين، عملاً بمبدأ الكل مقابل الكل، مشددةً على ضرورة السماح بالزيارات المتبادلة للجميع دون استثناء، وعلى رأسهم من تبقى من المشمولين بقرار مجلس الأمن رقم 2216، وضرورة الكشف عن مصير المخفيين قسرياً. وثمن البيان الدور الذي لعبه مكتب المبعوث الخاص للامين العام للأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكذلك الجهود المبذولة من تحالف دعم الشرعية.