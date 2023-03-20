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أميركا تستعدّ لتوقيف ترامب المحتمل وغير المسبوق

دونالد ترامب
21 مارس 2023 00:44

تستعدّ الولايات المتحدة لاحتمال توجيه لائحة اتهام جنائية، أو حتى اعتقال رمزي، للرئيس السابق دونالد ترامب الثلاثاء، في ما وصفه الملياردير بـ"حملة اضطهاد"، داعياً إلى تظاهرات.

وفي حال اعتُقل أو حتى وُجّهت إليه اتهامات، سيشكل الأمر سابقة لرئيس سابق في الولايات المتحدة، ذلك أنّه لم يتم توجيه اتهام قط لرئيس أميركي، سواء كان في منصبه أو غادر البيت الأبيض.

والرئيس الأميركي الـ45، الذي هزمه جو بايدن في نوفمبر 2020 والذي يحلم بالفوز مجددا بالرئاسة في نوفمبر 2024، دعا أنصاره إلى "التظاهر".

ومن المقرّر تنظيم أول تجمّع "سلمي" لمناصريه الشباب عند الساعة الثامنة مساءً (22,00 بتوقيت غرينتش) في جنوب جزيرة مانهاتن في نيويورك.

وفي مواجهة المخاوف من التوترات أو حتى العنف في هذه المدينة التي يؤيد ناخبوها بغالبيتهم الحزب الديموقراطي - ولكن حيث يحظى ترامب بمؤيّدين - قال متحدث باسم الشرطة لوكالة فرانس برس إنّ "حالة استعداد شرطة نيويورك ثابتة في كل الأوقات ولجميع الاحتمالات"، مشيراً إلى أنّها "تقوم بالتنسيق مع الشرطة الفدرالية ومكتب النيابة العامة في مانهاتن".

 

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المصدر: وكالات
الانتخابات الرئاسية الأميركية
أميركا
دونالد ترامب
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