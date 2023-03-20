«الحوثي» تستهدف مدرسة بطيران مسيّر جنوب الحديدة

عدن (الاتحاد)

استهدفت جماعة الحوثي أمس، مدرسة في مديرية «حيس» جنوب محافظة الحديدة، بقصف من طيران مسيّر. وأفادت مصادر محلية بأن الجماعة الانقلابية شنت قصفًا بطيران مسيّر على «مدرسة النور» في قرية «الرون» غرب «حيس». وأثار القصف الخوف والفزع في صفوف الأهالي، خاصة النساء والأطفال، حيث تقع المدرسة وسط تجمعات سكانية. والجريمة ضمن سلسلة جرائم يمعن الحوثيون في ارتكابها ضد الإنسانية، بشكل مستمر في ظل صمت دولي.

يشار إلى أن الجماعة الانقلابية سبق وأن دمرت ذات المدرسة بالديناميت قبيل دحرها من المنطقة، العام الماضي، على يد القوات اليمنية المشتركة. في غضون ذلك، افتتح مشروع «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، أمس الأول، مدرسة «الشعب عكاد» الواقعة بمديرية «جبل حبشي» بمحافظة تعز، بعد تطهيرها من الألغام الحوثية وتأمينها بشكل كامل. وبدأ «مسام» مهام تطهير المدرسة وتأمينها من الألغام بعد بلاغٍ، في أكتوبر الماضي، تلقّتهُ فرقة عمليات المشروع تُفيد بخطورة الوضع هناك، خصوصًا بعد حدوث انفجار أدى إلى تدمير 6 فصول دراسية من إجمالي 12 فصلًا فيها. وقام المشروع بتوزيع القرطاسية والحقائب المدرسية لطلبة المدرسة البالغ عددهم 300 طالب وطالبة. وقال مشرف فِرق «مسام» في محافظة تعز، عارف القحطاني، إنه تم استخراج 63 قطعة من الألغام والذخائر والقذائف المتفجرة التي زُرعت في المدرسة خلال 3 أشهر كاملة.