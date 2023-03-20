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مؤتمر المانحين يجمع 7 مليارات يورو لمتضرري الزلزال في تركيا وسوريا

مبنى مدمر جراء الزلزال في بلدة جنديرس شمال سوريا (رويترز)
21 مارس 2023 01:05

بروكسل (الاتحاد، وكالات)

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أعلن رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون أمس، أن المؤتمر الدولي للمانحين جمع 7 مليارات يورو، «7،5 مليار دولار» في صورة منح وقروض لدعم ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن المبالغ التي تم جمعها «فاقت التوقعات»، واصفة النتيجة بأنها رائعة.
وأضافت، «أنا سعيدة للغاية لأنني أرى أن المجتمع الدولي يدعم بشدة جهود إعادة البناء في تركيا وسوريا.
وكانت فون دير لاين، أعلنت في وقت سابق أن المفوضية بمفردها تعتزم منح تركيا مليار يورو «1،1 مليار دولار».
من جانبها، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن ألمانيا تعتزم مضاعفة مساعداتها لضحايا الزلزال في تركيا وسوريا إلى ما مجموعه 240 مليون يورو.
وفي 6 فبراير، ضرب زلزالان كبيران منطقة الحدود التركية السورية مما أسفر عن مقتل أكثر من 50 ألف شخص وتشريد الملايين. 
وفي السياق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الدمار الذي خلفه الزلزال يقدر بـ 104 مليارات دولار، مبيناً أنه لا يمكن لدولة أن تكافح بمفردها كارثة بهذا الحجم.
وأوضح أردوغان في خطاب ألقاه خلال مشاركته عبر «الفيديو كونفرنس» في مؤتمر المانحين، أن عدد الأبنية غير الصالحة للسكن في 11 ولاية بمنطقة الزلزال يبلغ 298 ألفاً.
وأضاف قائلاً: «سنقوم بإعادة بناء وإحياء جميع مدننا التي دمرها الزلزال ببنيتها التحتية والفوقية وأماكنها التاريخية والثقافية».
وأكد أن بلاده ستواصل توفير التسهيلات اللازمة من أجل نقل مواد المساعدات الإنسانية القادمة من دول أخرى إلى المتضررين من الزلزال في سوريا.
وأثنى أردوغان على التضامن الدولي قائلاً: «لن ننسى إطلاقا التضامن الذي أبداه جميع أصدقائنا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وبقية المنظمات الدولية في هذه الأيام الصعبة».
وذكر أردوغان أن عدد وفيات الزلزال المدمر في الولايات التركية المنكوبة، تجاوز 50 ألفاً، بينهم 6 آلاف و807 أجانب ولاجئين سوريين.
ولفت أردوغان إلى أن علماء الزلازل يقولون، إن زلزال «كهرمان مرعش» هو الأعنف مقارنة مع الزلازل التي تقع في البر.
وأشار إلى أن آلاف الهزات الارتدادية أعقبت الزلزال الرئيسي المدمر، وأنها ما زالت مستمرة في المنطقة. وأكد أن الجهات المعنية في بلاده تواصل توفير الخدمات والمواد الغذائية والسكنية للمتضررين من الزلزال، رغم الظروف الجوية غير المواتية. 

الزلزال المدمر
تركيا
زلزال تركيا
سوريا
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