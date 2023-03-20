تونس.. الآلاف يتظاهرون دعماً لقيس سعيد ورفضاً للتدخل الأجنبي

تونس (الاتحاد)

شارك مئات التونسيين أمس في تظاهرة لإحياء الذكرى السنوية الـ 67 للاستقلال، ورفضاً للتدخل الأجنبي في شؤون البلاد.

واجتمع المشاركون في شارع «الحبيب بورقيبة» وسط تونس العاصمة، بدعوة من «حراك 25 يوليو» المساند للرئيس قيس سعيد. وردد المتظاهرون هتافات بينها: «لا رجوع للوراء» و«نعم لمحاكمة الخونة ومحاسبتهم» و«لا للتدخل الأجنبي في القرار التّونسي».

وقال محمود بن مبروك، متحدث «حراك 25 يوليو»، إن «المسيرة احتفال بذكرى الاستقلال السنوية الـ67، لنبين للعالم أن لتونس سيادتها الوطنية التي دائماً ستبقى خطاً أحمر لا يجب تجاوزه».

وتحيي تونس في 20 مارس من كل عام ذكرى الاستقلال عن الاحتلال الفرنسي «1881- 1956». وأضاف مبروك أن «المشاركين في التظاهرة عبروا صراحة عن رفضهم وتنديدهم بأي تدخل أجنبي في الشأن التّونسي». وتابع: «اليوم بلدنا بصدد محاسبة الخونة ولا يجب التّراجع عن ذلك»، على حد وصفه.