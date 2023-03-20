ليبيا.. انتخاب لجنة «6+6» لإعداد قوانين الانتخابات

حسن الورفلي (بنغازي)

انتخب مجلس النواب الليبي أعضاء اللجنة المشتركة التي ستكلف بإعداد قوانين الانتخابات «6+6». وتم ذلك خلال الجلسة الرسمية التي عقدها المجلس أمس، في مقره بمدينة بنغازي، وترأسها رئيس المجلس عقيلة صالح.

وكشف الناطق باسم المجلس، عبدالله بليحق، في تصريح صحفي، عن أسماء الأعضاء، وهم: «نورالدين خالد، وجلال الشويهدي، وصالح قلمة، وأبوصلاح شلبي، وميلود الأسود، وعزالدين قويرب».

ومن المنتظر أن يقوم المجلس الأعلى للدولة خلال المدة القادمة باختيار أعضائه الستة في اللجنة، من أجل الانطلاق في صياغة قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة منذ ديسمبر 2021، بسبب خلاف ساد طيلة العامين الماضيين بين المجلسين على قواعد الانتخابات الدستورية وقوانينها التنظيمية.

وجاء انتخاب اللجنة بناء على نصوص التعديل الـ13 للإعلان الدستوري، الذي أقره المجلسان في فبراير الماضي، كقاعدة تحدد نظام الحكم في البلاد.

وتبعاً للتعديل، ستكلف اللجنة بالبت في قوانين الانتخابات، وعلى رأسها المواد الخلافية بين المجلسين، والمتعلقة بترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية من عدمه، حيث يطالب مجلس النواب بمنح فرصة الترشح، بينما يرفض مجلس الدولة ذلك قبل تنازل المترشح عن الجنسية غير الليبية، والاستقالة من الخدمة العسكرية.

وكان عقيلة صالح قد التقى قبيل جلسة الأمس، مع مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، باربرا ليف، والوفد الرسمي المرافق لها الذي ضم المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، والقائم بأعمال السفارة، الأميركية ليزلي أوردمان.