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وفاة 43 ألف صومالي نصفهم من الأطفال بسبب الجفاف

وفاة 43 ألف صومالي نصفهم من الأطفال بسبب الجفاف
21 مارس 2023 01:05

جنيف (الاتحاد)

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قدر تقرير أممي جديد وفاة 43 ألف شخص خلال أطول موجة جفاف على الإطلاق اجتاحت الصومال العام الماضي، مرجحة أن نصفهم من الأطفال.
وهذه أول حصيلة رسمية يعلن عنها إثر موجة الجفاف التي اجتاحت أجزاء كبيرة من القرن الأفريقي، بحسب ما نقلت وكالة أسوشييتد برس عن التقرير الصادر عن منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف»، أمس.
وذكر التقرير أنه من المتوقع أن يموت 18 ألف شخص على الأقل في الأشهر الـ6 الأولى من هذا العام.
وقال التقرير الذي أعدته مدرسة لندن للصحة والطب الاستوائي: إن «الأزمة الحالية لم تنته بعد».
وتعاني الصومال وإثيوبيا وكينيا من شح في الأمطار للموسم الخامس على التوالي.
وسبق أن قالت الأمم المتحدة هذا العام إنهم لم يعودوا يتوقعون إعلاناً رسمياً عن المجاعة في الصومال، لكنهم وصفوا الوضع بأنه «حرج للغاية» مع وجود أكثر من 6 ملايين شخص يعانون من الجوع في هذا البلد وحده.

الجفاف
الصومال
الأمم المتحدة
القرن الأفريقي
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