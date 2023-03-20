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إطلاق سراح موظف إغاثة أميركي مختطف في النيجر

جيف وودكي
21 مارس 2023 01:05

واشنطن (وكالات)

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قال مسؤولون أميركيون أمس: إن جماعة مسلحة أطلقت سراح موظف الإغاثة الأميركي جيف وودكي بعد أكثر من 6 سنوات على اختطافه في النيجر.
وجاء الإعلان عن إطلاق سراح وودكي بعد أيام من سفر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى النيجر في زيارة رسمية، ليصبح أول وزير خارجية أميركي يزور البلاد.
وكتب مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان على تويتر «أعبر عن امتناني وارتياحي لإطلاق سراح الرهينة الأميركي جيف وودكي بعد أكثر من 6 سنوات في الأسر، تتقدم الولايات المتحدة بالشكر إلى النيجر على مساعدتها في إعادته إلى وطنه». وأشاد مسؤول كبير بالإدارة الأميركية بجهود النيجر لتأمين الإفراج عن وودكي لكنه أحجم عن الكشف عن مكان تواجده.
وأضاف المسؤول، الذي تحدث للصحفيين عبر الهاتف واشترط عدم الكشف عن هويته، أن السلطات أخطرت أسرة وودكي بالإفراج عنه.
وقال المسؤول إنه لم تكن هناك مفاوضات مباشرة مع الجماعة المسلحة التي احتجزت وودكي، مضيفاً أن الإفراج عنه لم يتم مقابل فدية أو ما يسمى بالمقابل.  وقال إنه لم يتضح تماماً المكان الذي كانت الجماعة المسلحة تحتجز فيه موظف الإغاثة. ورفض المسؤول ذكر اسم الجماعة التي احتجزت وودكي لكنه وصفها بأنها «شبكة لاحتجاز الأسرى تنشط في أجزاء من النيجر ومالي وبوركينا فاسو».

النيجر
أميركا
الإغاثة
أنتوني بلينكن
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