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أكثر من 30 قتيلاً في هجمات بشرق الكونغو الديموقراطية

أرشيفية
20 مارس 2023 23:22

ارتفعت حصيلة قتلى هجمات في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية في نهاية الأسبوع إلى أكثر من 30، بينهم أطفال، وفق ما أفادت الإثنين مصادر محلية.

وأعلن آرنولد لوكوا المسؤول المحلي في منطقة باندورو التي تقع القرى ضمن نطاقها، في تصريح لوكالة فرانس برس ارتفاع الحصيلة إلى 31 قتيلاً بعدما كانت الحصيلة السابقة تشير إلى 15 قتيلاً، مع استمرار عمليات البحث عن مزيد من الضحايا.

وحذّر لوكوا من أن حصيلة ما وصفها بأنها "مجزرة" مرشّحة للارتفاع.

وأفاد مصدر ينشط في العمل الإنساني بالعثور على 39 جثة، غالبيتها لنساء وثلاثة أطفال.

وقال المصدر، إنه تم العثور على الضحايا الـ39 في ثلاث قرى مشيراً إلى أن القريتين الباقيتين تعذّر الوصول إليهما لأسباب أمنية.

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المصدر: وكالات
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