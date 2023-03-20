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انتهاء المحادثات بين بوتين وشي في الكرملين

من لقاء بوتين وشي في الكرملين
20 مارس 2023 22:31

اختتم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جينبينغ في الكرملين محادثات غير رسمية استمرت ساعات الاثنين، وفقا لوكالات أنباء روسية.

وقالت وكالة ريا نوفوستي الرسمية للأنباء، إن المحادثات بين زعيمي روسيا والصين استمرت أربع ساعات ونصف.

ومن المقرر أن يلتقيا مجدداً الثلاثاء لمحادثات رسمية.

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المصدر: وكالات
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