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البنك الدولي: إجمالي خسائر زلزالين في سوريا بلغ 5.2 مليار دولار

منازل مدمرة جراء زلزال تركيا
20 مارس 2023 22:20

قال البنك الدولي اليوم الاثنين إن زلزالين وقعا في سوريا في فبراير ربما يتسببان في انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسوريا 5.5 بالمئة في عام 2023، وقد تبلغ تكاليف التعافي وإعادة الإعمار في سوريا 7.9 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات.

وأضاف البنك أن تقريره عن التقييم السريع للأضرار والاحتياجات يقدر أن الزلزالين اللذين ضربا شمال وغرب سوريا في السادس من فبراير و20 فبراير تسببا في أضرار مادية بقيمة 3.7 مليار دولار في البلاد و1.5 مليار دولار أخرى من الخسائر الاقتصادية، مما يجعل إجمالي الخسائر 5.2 مليار دولار.

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المصدر: وكالات
زلزال
تركيا
البنك الدولي
سوريا
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