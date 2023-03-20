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بايدن يستخدم الفيتو للمرة الأولى ضد اقتراح للجمهوريين

الرئيس الأميركي جو بايدن
20 مارس 2023 21:47

استخدم الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الاثنين الفيتو الرئاسي للمرة الأولى في عهده ضد اقتراح قانون قدّمه الجمهوريون يحدّ من قدرة الصناديق التقاعدية على القيام باستثمارات تراعي المعايير البيئية والاجتماعية والحُكم الرشيد.

وجاء في تغريدة أطلقها بايدن أن التشريع من شأنه أن يعرّض للخطر "مدّخرات التقاعد بجعل النظر في عوامل الخطر غير قانوني"، وهو ما يعارضه جناح اليمين المتطرف في الحزب الجمهوري.

ويعتبر جمهوريون أن ما يسمى "الاستثمارات المسؤولة" (إيه إس جي) أمر ينطوي على تدخّل سياسي.

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المصدر: وكالات
واشنطن
جو بايدن
أميركا
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