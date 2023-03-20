الثلاثاء 21 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

بعد «فريدي».. ملاوي تواجه «خطراً مباشراً» بشأن الكوليرا

منكوبون جراء الإعصار "فريدي" في ملاوي
20 مارس 2023 21:28

حذّرت وزارة الصحة في ملاوي، اليوم الاثنين، من تفاقم عدد الإصابات بالكوليرا بعد الدمار الذي تسبب به الإعصار فريدي الذي ألحق أضرارًا بأنظمة الصرف الصحي.

وكان البلد يواجه أكثر انتشار للكوليرا فتكًا على الإطلاق حين اجتاحه الإعصار الأسبوع الماضي، متسببا بانهيارات تربة وفيضانات، ما أدّى إلى مقتل 476 شخصًا وتشريد نحو نصف مليون شخص.

وأُصيب أكثر من 30600 شخص بالكوليرا منذ العام الماضي وتوفي أكثر من 1700 جراء إصابتهم.

وقال مدير الخدمات الصحية في ملاوي ستورن كابولوزي لوكالة فرانس برس "بسبب الفيضانات، جرفت المياه مراحيض الناس وبات معظم الناس عاجزين عن الحصول على مياه شرب آمنة"، مضيفًا أن البلاد تواجه "خطرًا مباشرًا" من ارتفاع عدد حالات الكوليرا.

وتسببت العاصفة القوية في مقتل 579 شخصًا في ثلاث دول في جنوب إفريقيا بما في ذلك موزمبيق ومدغشقر. وكانت ملاوي الأكثر تضررًا.

 

أخبار ذات صلة
بوتين: روسيا مستعدة لتزويد أفريقيا بالحبوب مجاناً
«إنفنيتي باور» تستحوذ على «ليكيلا باور»
المصدر: وكالات
أفريقيا
ملاوي
الكوليرا
إعصار
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
ميسي يحضر «احتفالية بنما» كاملة العدد
الرياضي
ميسي يحضر «احتفالية بنما» كاملة العدد
اليوم 02:40
إيطاليا تلعب من أجل فيالي
الرياضي
إيطاليا تلعب من أجل فيالي
اليوم 02:38
أيندهوفن يحظر مشجعه 40 عاماً
الرياضي
أيندهوفن يحظر مشجعه 40 عاماً
اليوم 02:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©