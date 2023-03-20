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واشنطن تعلن عن مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا

أرشيفية
20 مارس 2023 21:01

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، عن مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 350 مليون دولار تشمل ذخائر لراجمات صواريخ دقيقة من طراز هايمارس.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان "روسيا وحدها تستطيع إنهاء حربها اليوم. إلى حين قيامها بذلك، سنقف إلى جانب أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريًا".

وتأتي المساعدات التي تشمل أيضا مدرعات برادلي الخفيفة وقذائف وأسلحة مضادة للدبابات، من الأموال التي أقرها الكونغرس الأميركي.

وأضاف بلينكن "مع استمرار حرب روسيا العدوانية غير المقبولة ضد أوكرانيا والخسائر البشرية الفادحة، فإننا نضع في اعتبارنا الشجاعة اللامحدودة والتصميم الراسخ للشعب الأوكراني".

 

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المصدر: وكالات
واشنطن
أوكرانيا
أميركا
روسيا وأوكرانيا
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