أوروبا تزود أوكرانيا بذخائر بملياري يورو

وافق الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، على تخصيص مليارَي يورو لشراء وإرسال ذخائر لأوكرانيا، حسبما قالت عدة مصادر دبلوماسية أوروبية لوكالة فرانس برس.
وفي اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وافق التكتّل على خطة عمل من ثلاث مراحل لتزويد القوات الأوكرانية بما لا يقلّ عن مليون قذيفة من عيار 155 ملم وتجديد المخزونات الاستراتيجية لدول الاتحاد الأوروبي والتي اقترب بعضها من النفاد، بحسب ممثلي خمسة وفود.
وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إن "إشارة الانطلاق" أُعطيت، مؤكّدًا لأوكرانيا أن بإمكانها توقّع الحصول على كمية كبيرة من الذخيرة هذا العام.
ورحّب وزير الخارجية الأوكرانية دميترو كوليبا، الذي شارك في الاجتماع عبر الفيديو، بالموافقة على الخطة.
وكتب على تويتر "مزيد من ذخائر المدفعية لأوكرانيا في أسرع وقت ممكن.