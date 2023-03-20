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بلينكن يحذر من «الخداع» بشأن مقترحات شي في موسكو

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن
20 مارس 2023 20:54

شكك وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، بمقترحات بكين "للسلام" في أوكرانيا في الوقت الذي يجري الرئيس الصيني شي جينبينغ زيارة إلى موسكو.

وقال بلينكن للصحافيين "على العالم ألا ينخدع بأي قرار تكتيكي من جانب روسيا، بدعم من الصين أو أي دولة أخرى، لتجميد الحرب بشروطها".

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المصدر: وكالات
روسيا
أنتوني بلينكن
أميركا
الصين
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