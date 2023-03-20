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أمين الأمم المتحدة: المناخ «قنبلة موقوتة» تقترب من الانفجار

تعبيرية
20 مارس 2023 20:42

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من أن "قنبلة المناخ الموقوتة تقترب من لحظة الانفجار"، وحث الدول الغنية اليوم الاثنين على خفض الانبعاثات خلال وقت قريب بعدما ورد في تقييم جديد من العلماء أنه لم يعد هناك مجال ذكر لتضييع الوقت في التصدي لتغير المناخ.

وأضاف جوتيريش "معدل ارتفاع درجات الحرارة في نصف القرن الماضي هو الأعلى منذ ألفي عام... تركيزات ثاني أكسيد الكربون في أعلى مستوياتها خلال ما لا يقل عن مليوني عام. قنبلة المناخ الموقوتة تقترب من الانفجار".

وفي خطاب مسجل، وصف جوتيريش "التقرير المجمع" السادس من الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة بأنه "دليل لنجاة البشرية" وحث الدول المتقدمة على الالتزام بالوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول مطلع عام 2040.

ويلخص التقرير المجمع نتائج من ثلاثة من تقييمات الخبراء المنشورة بين عامي 2021 و2022.

والتقرير الملخص مصمم لتوضيح الرؤية أمام واضعي السياسات في الوقت الذي يدرسون فيه اتخاذ مزيد من الإجراءات لخفض الانبعاثات.

وقال جون كيري المبعوث الأميركي الخاص للمناخ "لدينا الأدوات لتجنب تأثيرات أسوأ مخاطر أزمة المناخ وتقليلها، لكن لا بد أن ننتهز هذه اللحظة للتصرف الآن".

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المصدر: وكالات
المناخ
التغير المناخي
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