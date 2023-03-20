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عربي ودولي
بوتين يبلغ شي بانفتاح روسيا على نقاش خطة الصين بشأن أوكرانيا
من لقاء بوتين وشي
20 مارس 2023 20:10
أبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين خلال لقاء في موسكو مع نظيره الصيني شي جينبينغ، انفتاح روسيا على مناقشة خطة السلام التي اقترحتها بكين لحل النزاع في أوكرانيا.
وقال بوتين خلال الاجتماع الذي تم بث بدايته على التلفزيون الروسي، «نحن منفتحون دائماً على عملية تفاوض. سنناقش بلا شكّ كل هذه القضايا، بما في ذلك مبادراتكم التي نتعامل معها باحترام».
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