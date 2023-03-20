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إعلان «حالة الطوارئ» إثر تسرب نفطي في الكويت

مدينة الكويت
20 مارس 2023 19:28

أعلنت شركة نفط الكويت المملوكة للدولة، اليوم الاثنين، «حالة الطوارئ» إثر حدوث تسرّب نفطي وقع برا.

وذكرت الشركة في بيان أنها أعلنت «حالة الطوارئ إثر حدوث تسرب نفطي في غرب البلاد»، مشيرة إلى «عدم وجود إصابات ناجمة عن التسرب وعدم تأثر عمليات الإنتاج».

وقال المتحدث باسم الشركة قصي العامر في البيان إنّ الحادث «لم يتسبّب بإصابات أو بعرقلة عمليات الإنتاج»، مؤكدا أنه «لا توجد غازات سامة» جرّاء الحادث.

 

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المصدر: وكالات
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