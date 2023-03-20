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الرئيس الصيني: نفتح فصلاً جديداً من الصداقة مع روسيا

شي جينبينغ يصل موسكو
20 مارس 2023 18:07

أعرب الرئيس الصيني شي جينبينغ، اليوم الاثنين، عن ثقته بأن زيارته إلى روسيا ستعطي «زخماً جديداً» للعلاقات مع موسكو، وذلك بعد نزوله من الطائرة على مدرج مطار العاصمة الروسية.

أعرب الرئيس الصيني شي جينبينغ، اليوم الاثنين، عن ثقته بأن زيارته إلى روسيا ستعطي «زخماً جديداً» للعلاقات مع موسكو، وذلك بعد نزوله من الطائرة على مدرج مطار العاصمة الروسية.

وقال الرئيس الصيني كما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية: «أنا مقتنع بأن هذه الزيارة ستكون مثمرة، وتفتح فصلاً جديداً من الصداقة مع روسيا وستعطي زخماً جديداً لتطور سليم ومستقر للعلاقات الصينية-الروسية»، واصفاً بكين وموسكو بأنهما «جاران جيدان» و«شريكان موثوقان».

وذكر أن بلاده مستعدة لحماية النظام العالمي وفقاً للقانون الدولي، مشيراً إلى أن اقتراح بكين بشأن كيفية التوصل إلى تسوية في أوكرانيا يعكس وجهات نظر عالمية، ويسهم في تفادي عواقب الأزمة، لكنه أقر بأن الحلول قد لا تكون سهلة.

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المصدر: وكالات
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