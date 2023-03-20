غوتيريش يدعو الدول الغنية لتقديم هدفها ببلوغ الحياد الكربوني
أنطونيو غوتيريش
20 مارس 2023 17:54
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاثنين الدول الغنية إلى تقديم هدفها بتحقيق الحياد الكربوني إلى عام 2040 من أجل "نزع فتيل القنبلة المناخية الموقوتة"، ومعظم هذه الدول تعهدت حتى الآن تحقيق الهدف بحلول عام 2050.
وفي رسالة بالفيديو تزامنت مع نشر أحدث تقرير للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، قال غوتيريش إنه يتعين على جميع الأطراف "الضغط على زر التقديم السريع"، كما حضّ الاقتصادات الناشئة على بلوغ الهدف في أقرب وقت ممكن.