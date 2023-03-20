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المفوضية الأوروبية تدعم تركيا بمليار يورو لإعادة الإعمار

من مؤتمر المانحين الدوليين في بروكسل
20 مارس 2023 17:22

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الاثنين إن الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي ستدعم تركيا بمليار يورو (1.07 مليار دولار) لإعادة الإعمار بعد الزلزال.

جاءت تصريحات فون دير لاين خلال تدشين مؤتمر دولي لحشد الدعم في أعقاب الزلزال المدمر الذي وقع في تركيا الشهر الماضي.

وذكرت رئيسة المفوضية الأوروبية أن الزلزال أودى بحياة ما يقرب من 50 ألف شخص في تركيا وسوريا المجاورة، وهي أكبر كارثة طبيعية تتعرض لها المنطقة منذ سنوات.

 

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المصدر: وكالات
زلزال
تركيا
المفوضية الأوروبية
سوريا
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