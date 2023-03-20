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مؤتمر للمانحين في بروكسل لمساعدة تركيا وسوريا بعد الزلزال

آثار الدمار جراء الزلزال في تركيا
20 مارس 2023 16:39

 دُعي المانحون الدوليون الاثنين إلى التحرك لمساعدة السكان في تركيا وسوريا اللتين تعرضتا لزلزال مدمر في 6 فبراير أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص وتسبب في دمار هائل.

بالتنسيق مع السلطات التركية، ينظم الاتحاد الأوروبي في بروكسل مؤتمراً لجمع الأموال وتنسيق عمليات الإغاثة وإعادة الإعمار.

تدمرت منازل ملايين الأشخاص في المنطقة المنكوبة في جنوب شرق تركيا وشمال سوريا، والتي يقطنها عدد كبير من اللاجئين أو النازحين.

تجاوزت قيمة الأضرار المادية التي سببها الزلزال في تركيا 100 مليار دولار، بحسب تقدير أولي للأمم المتحدة.

أسف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قبل أسبوعين لضعف الاستجابة لنداء طارئ وجهته الأمم المتحدة منتصف فبراير لجمع مليار دولار لتركيا وحوالى 400 مليون دولار لسوريا.

وحتى الآن لم يتم جمع سوى 16 بالمئة من النداء لصالح تركيا.

ودعت لجنة الإنقاذ الدولية غير الحكومية الجهات المانحة إلى ضمان تلبية هذه النداءات بشكل كامل وأن تصل الأموال إلى منظمات الإغاثة الموجودة على الأرض "دون تأخير".

 

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المصدر: وكالات
زلزال
تركيا
سوريا
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