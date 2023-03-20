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العراق يحدد موعداً لانتخابات مجالس المحافظات للمرة الأولى منذ عقد

مشهد من وسط العاصمة العراقية بغداد
20 مارس 2023 14:46

صوّت مجلس النواب العراقي فجر الاثنين، على تحديد نوفمبر موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات، بعد أكثر من 10 سنوات منذ إجرائها آخر مرة.

وبحسب بيان صادر عن الدائرة الاعلامية في مجلس النواب نشرته وكالة الأنباء الرسمية، فقد صوّت المجلس على "موعد انتخابات مجالس المحافظات بتاريخ 6 تشرين الثاني 2023".

وتشمل هذه الانتخابات 15 محافظة من أصل 18 محافظة. وستكون هذه أوّل انتخابات مجالس محافظات محلية تجري في العراق منذ ابريل 2013. وقبل ذلك أجريت انتخابات مجالس المحافظات في العام 2009 فقط.

وكان مقرراً إجراؤها في العام 2018، تزامناً مع الانتخابات البرلمانية حينها، لكن أرجئت أكثر من مرة.

وعلى وقع احتجاجات شعبية في خريف العام 2019، صوّت مجلس النواب العراقي حينها على حلّ تلك المجالس والتصويت على إنهاء عملها.

وبحسب الدستور العراقي، تملك مجالس المحافظات صلاحيات واسعة فهي "لا تخضع لسيطرة أو اشراف اية وزارة أو أية جهة غير مرتبطة بوزارة، وله مالية مستقلة" ولها "صلاحيات إدارية ومالية واسعة".

 

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