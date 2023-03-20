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24 قتيلًا في غرق عبّارة قبالة الغابون

24 قتيلًا في غرق عبّارة قبالة الغابون
20 مارس 2023 09:15

أعلنت مُنسّقية عمليّات الإنقاذ الأحد أنّ حصيلة حادث غرق عبّارة صغيرة قبالة سواحل الغابون ارتفعت إلى 24 قتيلًا، بعد انتشال جثّتَين في اليوم نفسه وجثّة أخرى يوم السبت.
وكانت حصيلة سابقة أفادت بوجود 21 قتيلًا.
وفي المجمل، أُنقذ 124 من أصل 161 شخصًا بين ركّاب وأفراد الطاقم، كانوا على متن عبّارة "إيستر ميراكل" التي غرقت ليل 9 مارس، وفق ما أفادت فرق الإنقاذ.
وكانت هذه السفينة التي تنقل ركابًا وبضائع في رحلة بين ليبرفيل وميناء بورت جنتيل النفطي.
وفُتحت تحقيقات في الحادث وأعلنت الحكومة الاثنين الماضي تعليق مهام أربعة مسؤولين إداريين بشكل احتياطي.
وتحدثت النيابة العامة أيضًا عن وضع أشخاص قيد التحقيق وتوقيف آخرين.

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المصدر: وكالات
عبارة
الغابون
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