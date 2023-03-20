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الرئيس الصيني يبدأ اليوم زيارة إلى روسيا

الرئيس الصيني يبدأ اليوم زيارة إلى روسيا
20 مارس 2023 08:51

يصل الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الاثنين، إلى موسكو في مستهل زيارة دولة تستغرق ثلاثة أيام تركز على تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وتأتي زيارة شي في وقت مناسب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وتخضع روسيا لعقوبات شديدة تفرضها الدول الغربية ردا على العملية العسكرية في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن الزعيمين سيعقدان اجتماعا ثنائيا غير رسمي يوم الاثنين. ومن المقرر عقد محادثات رسمية بين الوفدين يوم غد الثلاثاء.

 

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المصدر: وكالات
روسيا
الصين
شي جين بينج
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