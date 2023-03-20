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بوتين: العلاقات الروسية الصينية في "ذروتها"

بوتين وشي
20 مارس 2023 07:15

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحد أن العلاقات الروسية-الصينية "في ذروتها"، وذلك عشية زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى موسكو.

وجاء في مقالة كتبها الرئيس الروسي لصحيفة صينية نشرها الكرملين أن "العلاقات الروسية-الصينية بلغت ذروتها التاريخية وتزداد رسوخا".

وشدّد سيّد الكرملين على أن "لا حدود ولا مواضيع محظورة" في العلاقات بين موسكو وبكين.
وأكد الرئيس الروسي أن "الحوار السياسي صريح إلى أقصى حد في حين أن تعاوننا الاستراتيجي أصبح شاملا ودخل حقبة جديدة".
واعتبر أن "العلاقات الصينية هي اليوم حجر الزاوية للاستقرار الإقليمي والعالمي، وهي تحفّز النمو الاقتصادي وتشكّل ضمانة لأجندة إيجابية في الشؤون الدولية".
بحسب الرئيس الروسي سيشكّل اللقاء مع شي الذي يصل الإثنين إلى موسكو في زيارة تستمر ثلاثة أيام، مناسبة له "لرؤية صديق قديم" تربطه به "علاقات وطيدة".

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المصدر: وكالات
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فلاديمير بوتين
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شي جين بينج
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