بوتين يزور ماريوبول عشية استقبال نظيره الصيني

كييف (وكالات)



أعلن الكرملين، أمس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قام بزيارة غير معلنة إلى ماريوبول هي الأولى له إلى هذه المدينة منذ السيطرة عليها من أوكرانيا في بداية الهجوم. وتأتي الزيارة عشية استقبال بوتين نظيره الصيني شي جين بينغ في موسكو في زيارة تستغرق 3 أيام.

وعقب ساعات فقط من زيارته القرم في الذكرى التاسعة لضم شبه الجزيرة، نشر الكرملين فيديو لوصول بوتين على متن مروحية إلى ماريوبول، المدينة الساحلية التي سيطرت عليها موسكو بعد حصار طويل الربيع الماضي.

وجال بوتين في المدينة، وشوهد وهو يقود سيارته بنفسه. وقال الكرملين، إن الرئيس الروسي تفقد مسرحاً موسيقياً أعيد بناؤه، واستمع إلى تقرير عن أعمال إعادة إعمار هذه المدينة المنكوبة.

بدوره، أوضح الكرملين أن بوتين قرر في اللحظة الأخيرة التوجه إلى ماريوبول بعد زيارته شبه جزيرة القرم، أمس الأول، مشدداً على الطبيعة «العفوية» لرحلته. وقال أحد سكان ماريوبول لبوتين: «إننا نصلي من أجلك»، واصفاً مدينته بأنها «قطعة صغيرة من الجنة»، بحسب لقطات فيديو بثها التلفزيون الروسي، وأظهرت حصول الزيارة ليلاً.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين، إن زيارة بوتين كانت «عفوية»، مشيراً إلى أن تنقّلاته في المدينة واللقاءات مع السكان المحليين لم يكن مخططاً لها.

وأضاف أن الزيارة تمت «في وقت متأخر جداً» من مساء أمس الأول وفي الساعات الأولى من صباح أمس.

وهذه هي الزيارة الأولى لبوتين إلى منطقة دونباس الشرقية منذ الهجوم على أوكرانيا في فبراير العام الماضي، وتأتي بعد عام تقريباً من إعلان السيطرة على ماريوبول بعد حملة أدت إلى تدمير مصنع آزوفستال للصلب، المعقل الأخير للقوات الأوكرانية في المدينة.

وجاءت زيارة بوتين قبيل زيارة يجريها الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى موسكو، اعتُبرت على نطاق واسع إنجازاً دبلوماسياً لبوتين.

من ناحيتها، اعتبرت بكين، الحليفة الاستراتيجية لموسكو، أنها «زيارة من أجل السلام»، وذلك فيما تسعى للعب دور الوسيط في الحرب في أوكرانيا.

وسعت الصين، إحدى حلفاء روسيا الرئيسيين إلى التموضع كطرف محايد في النزاع الأوكراني، وحضت موسكو وكييف على بدء مفاوضات.

والتقى بوتين أيضاً خلال زيارته قادة عسكريين، من بينهم قائد الأركان العامة فاليري غيراسيموف الذي اجتمع به في مدينة روستوف-أون-دون جنوب روسيا قرب الحدود مع أوكرانيا، وفق الكرملين.

وأتت زيارة بوتين بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه.

ولم يعلق الرئيس الروسي البالغ 70 عاماً على مذكرة التوقيف، غير أن الكرملين رفض القرار، معتبراً أنه «باطل ولاغ» لأن روسيا ليست طرفاً في الجنائية الدولية.