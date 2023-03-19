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ليبيا.. مباحثات حول توحيد المؤسسة العسكرية

ليبيا.. مباحثات حول توحيد المؤسسة العسكرية
20 مارس 2023 00:52

حسن الورفلي (بنغازي)

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قدم رئيس أركان القوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، الفريق أول ركن محمد الحداد، لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إحاطة عن الخطوات المتخذة لإنشاء قوة مشتركة تكون نواة لتوحيد المؤسسة العسكرية.
جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس المجلس الرئاسي برئيس الأركان العامة، أمس، في طرابلس لبحث الأوضاع الأمنية والعسكرية في البلاد.
وقدم الحداد إلى المنفي إحاطة كاملة عن الخطوات المتخذة لإنشاء قوة عسكرية مشتركة تضم أفراد الجيش من المناطق كافة لتكون نواة لتوحيد المؤسسة العسكرية.  وتابع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، فبراير الماضي مع عضوي اللجنة اللواء الفيتوري غريبيل واللواء رضوان الغراري أعمال اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» واجتماعاتها من أجل توحيد المؤسسة العسكرية.
في غضون ذلك، يناقش مجلس النواب الليبي، اليوم الاثنين، اختيار لجنة الـ6 بعد وضع آلية لاختيارها لوضع القوانين الانتخابية، في ظل إصرار البرلمان على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية العام وفق القاعدة الدستورية المتفق عليها مع مجلس الدولة، بحسب ما أكده عضو مجلس النواب الليبي جبريل أوحيدة في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد». وأكد عضو البرلمان الليبي، أن قوانين الانتخابات التي جرى تعطيلها صالحة لإتمام العملية الانتخابية، قائلاً: «لا يمكن تعطيل الانتخابات هذا العام لأعذار دستورية أو قانونية»، مشيراً إلى أن ذلك سيتم حال تعثر التوافق مع المجلس الأعلى للدولة، لافتاً إلى البرلمان سيناقش قانون الميزانية وسط امتعاض كبير من النواب من تنفيذ ميزانية العام الماضي.

ليبيا
حكومة الوحدة الوطنية
محمد المنفي
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