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السودان.. آلية صياغة الاتفاق السياسي تعقد أول اجتماعاتها

السودان.. آلية صياغة الاتفاق السياسي تعقد أول اجتماعاتها
20 مارس 2023 00:52

أسماء الحسيني (الخرطوم)

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عقدت الآلية السياسية المعنية بصياغة الاتفاق النهائي، أمس، أول اجتماعاتها، وسط تفاؤل بمضي العملية السياسية قدماً. وقال خالد عمر يوسف الناطق الرسمي باسم العملية السياسية، إن اللقاء يأتي نتيجة للاتصالات المتواصلة منذ انعقاد اجتماع 15 مارس الماضي الذي أنتج تفاهمات رئيسية تذلل العقبات التي تعترض مسار العملية السياسية.
من جانبه، قال اللواء كمال إسماعيل القيادي بقوى الحرية والتغيير «المجلس المركزي» لـ«الاتحاد»: إن الاتصالات والاجتماعات بين القوى الموقعة على «الاتفاق الإطاري» كانت جيدة، وأكد فيها الجميع على المخاطر التي يمر بها السودان، وقرروا أن الأسبوعين القادمين يجب أن يحسما العديد من الأمور، وأن يتم ضم الأطراف التي لم توقع للاتفاق النهائي.
وتوقع القيادي بقوى «الحرية والتغيير» أن تمضي الأمور قدماً لاستشعار الجميع بالمسؤولية، معرباً عن أمله أن تنعكس الروح الطيبة التي اتسمت بها الاجتماعات الأخيرة على سير العملية السياسية في الأيام القادمة.
بدوره، قال عروة الصادق القيادي في قوى الحرية والتغيير «المجلس المركزي» لـ«الاتحاد»: إن العملية السياسية أوشكت على الانتهاء، بتأمين جميع الأطراف على ضرورة عقد مؤتمر إصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية.

السودان
الخرطوم
خالد عمر يوسف
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