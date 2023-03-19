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يونيو القادم بدء مرحلة سحب النفط وتفكيك خزان «صافر»

يونيو القادم بدء مرحلة سحب النفط وتفكيك خزان «صافر»
20 مارس 2023 00:52

عدن (الاتحاد)

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أعلنت الشركة المنفذة لخطة الأمم المتحدة الخاصة بإفراغ ناقلة النفط المتهالكة «صافر»، التي تُتخذ خزاناً عائماً لأكثر من مليون برميل من الخام قبالة سواحل محافظة الحديدة غربي اليمن، أنها ستبدأ عملها في يونيو المقبل، لتجنب خطر حدوث كارثة بيئية في البحر الأحمر.
جاء ذلك وفق تصريحات لممثل شركة «سميث» الهولندية، أمس، خلال افتتاح ورشة عمل خاصة بخطة تشغيل مشروع إنقاذ «صافر»، في عدن، حسب وكالة الأنباء اليمنية «سبأ».
وقال ممثل «سميث»، إن «الشركة ستبدأ مرحلة العمل على سحب النفط الخام من خزان صافر العائم خلال يونيو، ويوليو وحتى منتصف أغسطس القادم وتثبيت الخزان العائم الجديد، ثم ستباشر عقب ذلك التخلص من الخزان القديم المتهالك وتفكيكه.

البحر الأحمر
اليمن
صافر
الحديدة
الأمم المتحدة
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