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مقتل 9 صينيين في جمهورية أفريقيا الوسطى

جنديان من قوة حفظ السلام في أفريقيا الوسطى
19 مارس 2023 23:54

قتل تسعة رعايا صينيين، اليوم الأحد، في موقع مناجم في منطقة بمباري بوسط جمهورية أفريقيا الوسطى، كما قال رئيس بلدية البلدة ومصدر أمني محلي لوكالة «فرانس برس».

وقال رئيس بلدية بمباري ابل ماتشيباتا «لقد أحصينا تسع جثث وجريحين» مؤكدا أن الضحايا صينيون يعملون في «موقع مناجم صيني» تابع لشركة «غولد كوست غروب» يقع على بعد 25 كلم.

وأكد مصدر أمني الهجوم وحصيلة الضحايا وجنسيتهم.

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المصدر: وكالات
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