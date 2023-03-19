أميركا.. قلق بعد دعوة ترامب وتنديد جمهوري بملاحقته
دونالد ترامب
19 مارس 2023 23:42
ندد مسؤولون جمهوريون، اليوم الأحد، بملاحقة «سياسية» يتعرض لها دونالد ترامب الذي قد يصبح أول رئيس سابق توجه إليه التهم فيما عبر الديموقراطيون من جانبهم عن قلقهم من أن تؤدي دعوات الملياردير للتظاهر إلى أعمال عنف جديدة يقوم بها مناصروه.
والسبت كتب ترامب في حسابه على منصّته الاجتماعية Truth Social «سيجري توقيف المرشح الجمهوري الرئيسي والرئيس السابق للولايات المتحدة الأميركية الثلاثاء المقبل».
وأضاف ترامب المرشّح للانتخابات الرئاسية للعام 2024 في منشور بأحرف كبيرة «تظاهروا! استعيدوا بلادنا!».
وفي هذا السياق، هب العديد من الجمهوريين للدفاع عنه وفي مقدمهم رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي الذي ندد «باستغلال للسلطة» من قبل مدعي عام مانهاتن في ولاية نيويورك ألفين براغ.
وحتى نائب الرئيس السابق مايك بنس الذي كان نأى بنفسه عن ترامب بعد الهجوم على الكابيتول في 6 يناير 2021، قدم دعمه للملياردير الأحد.
وقال نائبه السابق الذي يطمح أيضا لخوض انتخابات 2024 ويريد بالتالي تحسين صورته أمام القاعدة الجمهورية، إن الملاحقات القضائية بحقه تجري «بدافع سياسي».
من جانب الديموقراطيين، فإن مثل هذا الدفاع اعتبر غير مسؤول.
وكتب النائب آدم شيف العضو السابق في اللجنة البرلمانية التي حققت في الهجوم على الكابيتول من قبل أنصار ترامب، على تويتر أن بنس «يضع طموحه فوق المصلحة العامة عبر مهاجمة الملاحقات القضائية المحتملة ضد ترامب والدفاع عن دعوة للتظاهر».
من جهتها قالت السناتور الديمقراطية اليزابيث وارن الأحد «لا يوجد سبب للتظاهر» مضيفة «أن القضاء يعمل كما يجب، من دون خشية أو امتياز لأحد».
السبت وصفت النائبة الديمقراطية نانسي بيلوسي التي كانت تترأس مجلس النواب عند وقوع هجوم 6 يناير 2021، دعوات دونالد ترامب للتظاهر بأنها «خطيرة».
وتُردّد هذه الدعوة صدى المناشدة التي أطلقها في العام 2020 لدفع أنصاره للتظاهر في واشنطن في السادس من يناير 2021 بزعم أنّ الانتخابات الرئاسية «سُرقت» منه.
واعتبر الخطاب الذي ألقاه في ذلك الحين مقدّمة لهجوم شنه أنصاره على مبنى الكابيتول مقرّ السلطة التشريعية، في حدث شكّل صدمة لأميركا والعالم.