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البيت الأبيض: نراقب الوضع الأمني بعد دعوة ترامب

جون كيربي، المتحدث باسم البنتاجون
19 مارس 2023 23:36

أكد جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، أن البيت الأبيض يراقب الوضع عن كثب وسط تقارير عن اعتقال محتمل للرئيس السابق دونالد ترمب.

وقال كيربي: نحن نراقب الوضع دائمًا قدر الإمكان.. بالطبع لا نريد أي عنف، لافتاً إلى أن الإدارة الأميركية كما قالت لا ترى حتى الآن أدلة على التحضير للاضطرابات في الولايات المتحدة.

والسبت كتب ترامب في حسابه على منصّته الاجتماعية Truth Social «سيجري توقيف المرشح الجمهوري الرئيسي والرئيس السابق للولايات المتحدة الأميركية الثلاثاء المقبل».

وأضاف ترامب المرشّح للانتخابات الرئاسية للعام 2024 في منشور بأحرف كبيرة «تظاهروا! استعيدوا بلادنا!».

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