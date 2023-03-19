الرئيس الصربي: بلجراد تريد تطبيع العلاقات مع كوسوفو

قال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش، اليوم الأحد، إن صربيا تريد تطبيع العلاقات مع كوسوفو دون توقيع أي اتفاق معها، وذلك بعد يوم من موافقته شفهيا على خطة يدعمها الغرب لتطبيع العلاقات. وتريد صربيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وأحد شروط العضوية هو تطبيع علاقاتها مع كوسوفو ذات الأغلبية الألبانية. وأعلنت كوسوفو استقلالها عن صريبا في 2008 ولكن ما زالت بلجراد تعتبرها إقليما صربيا. ووافق فوسيتش ورئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي على تنفيذ خطوات التطبيع في اجتماع مع مسؤولين بالاتحاد الأوروبي عُقد أمس السبت في منتجع بمقدونيا الشمالية، لكنهما لم يوقعا على أي وثيقة. وقال الاتحاد الأوروبي إنه يريد الذهاب إلى ما هو أبعد من ذلك.

المصدر: وكالات